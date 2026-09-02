Германия вступает в один из самых опасных и непредсказуемых периодов своей новейшей истории.

Politico сообщает: на предстоящих 6 сентября выборах в восточной земле Саксония-Анхальт оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" готова набрать рекордные 42 % голосов. Это вдвое превышает рейтинги ХДС канцлера Мерца. Отмечается, что лидер местных правых Ульрих Зигмунд выступает за отмену антироссийских санкций, возвращение русского языка в школьную программу и лишение украинцев статуса беженцев.

Аналитики предупреждают: триумф АдГ позволит ей сформировать региональное правительство и спровоцирует масштабный кризис власти в Берлине. Ситуация усугубляется тем, что в конце сентября состоятся выборы в восточной земле Мекленбург-Передняя Померания, где также лидирует АдГ.

Как подытоживает издание, это означает, что в ближайшие недели Германия может столкнуться с распадом правительства и даже с отстранением или заменой канцлера.