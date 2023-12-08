Партия "Альтернатива для Германии" объявлена правоэкстремистской в Саксонии

Восточногерманская федеральная земля Саксония объявила партию "Альтернатива для Германии" правоэкстремистской организацией. Издание Spiegel сообщает, что данная партия "обрушила на государственные институты шквал клеветы и презрения" - именно по этой причине самое популярное в Саксонии движение объявлено экстремистским. На сегодня такую квалификацию по отношению к "Альтернативе для Германии" используют три федеральные земли. Это дает основание ведомству по надзору за соблюдением конституции рассмотреть вопрос об объявлении партии вне закона. За всю историю страны лишь дважды политические партии подвергались частичному запрету - это были коммунисты в 60-е и национал-социалисты - в нулевые.