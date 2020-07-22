Партия Башара Асада побеждает на парламентских выборах в Сирии

Партия президента Сирии Башара Асада побеждает на парламентских выборах в стране. Несмотря на то что правящая коалиция потеряла 23 места, она сохранила большинство в парламенте. По последним данным избиркома, явка составила 33 %. Из-за непрекращающихся военных конфликтов на трети территории страны голосование провести не удалось.