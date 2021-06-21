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Партия Э. Макрона провалила первый тур региональных выборов

Во Франции подводят итоги первого этапа региональных выборов. Партия Эммануэля Макрона на данный момент их провалила. "Вперед, республика!" набирает около 11 % голосов - это даже ниже, чем предрекали эксперты. Таким образом политсила главы государства лишь на четвертом месте. Стране осталось менее года до президентских выборов. Сейчас же лидирует консервативная партия "Республиканцы" - у нее почти 30 % голосов. На втором месте партия "Национальное объединение" Мари Ле Пен.

Явка на региональных выборах побила исторический антирекорд по посещаемости. Почти 70 % французов первый тур проигнорировали. Второй состоится 27 июня.


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