Партия Э. Макрона провалила первый тур региональных выборов

Во Франции подводят итоги первого этапа региональных выборов. Партия Эммануэля Макрона на данный момент их провалила. "Вперед, республика!" набирает около 11 % голосов - это даже ниже, чем предрекали эксперты. Таким образом политсила главы государства лишь на четвертом месте. Стране осталось менее года до президентских выборов. Сейчас же лидирует консервативная партия "Республиканцы" - у нее почти 30 % голосов. На втором месте партия "Национальное объединение" Мари Ле Пен.