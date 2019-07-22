Партия "Слуга народа" одерживает убедительную победу на парламентских выборах в Украине

Украина подводит итоги выборов в Верховную раду девятого созыва. Обработана пятая часть голосов. Уверенно лидирует партия Владимира Зеленского. Также в парламент проходят "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия Порошенко, Тимошенко и "Голос" музыканта Вакарчука. По данным ЦИК Украины, явка на выборах превысила 50 процентов. Украинцы возлагают огромные надежды на новых депутатов и верят, что они смогут изменить страну к лучшему. Сам же президент Владимир Зеленский уже готовит целый пакет законов для обсуждения с парламентариями.



Как прошла ночь для новоизбранных слуг народа, расскажет прямо из Киева наш политический обозреватель Алексей Волков.



Теперь уже официально в Украине известен состав нового девятого созыва депутатов Верховной рады. Поведет ее за собой партия "Слуга народа" Владимира Зеленского. Для действующего гаранта это не только убедительная победа, но и начало крайне тяжелого и серьезного пути. Актера выбрали главой государства, потому что он обещал изменить страну. И теперь у него для этого есть все инструменты.



30 000 избирательных участков, миллионы людей и как итог - спорт-бар, он же Зе-штаб в Киеве вот уже в третий раз празднует победу: 44 процента украинцев готовы идти вместе с Зеленским. Новый парламент должен заработать до 9 сентября, а планы у депутатов на велосипеде с булавой уже готовы.



Не успел ЦИК объявить официальные данные, а проходящие партии - те же "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос" Святослава Вакарчука - обмениваются комплиментами и "готовы обсуждать кресло премьера". "Европейская солидарность" Порошенко тоже хочет спеться с новой фракцией, чтобы противостоять программе Зеленского.



Первым своим законопроектом президент Зеленский с обновленной Радой обещает сделать снятие неприкосновенности с депутатов и самого главы государства. Очевидно, многие новые-старые нардепы довольны не сильно: это изменение всей политической системы и принципа работы парламента. Но времени у "Слуги народа" на реализацию своих замыслов не так уж и много, любовь украинцев легко заработать и так же легко потерять.