Пару в городе Эймсбери отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок"

Скотланд-Ярд обнародовал результаты экспертизы. Тем не менее, полиция осторожна в заявлениях и не связывает инцидент с "делом Скрипалей". Накануне в Эймсбери без сознания были найдены мужчина и женщина. Сейчас они госпитализированы в критическом состоянии. Место происшествия оцеплено до сих пор. К расследованию подключилось контртеррористическое подразделение.