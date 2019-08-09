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Парусная регата "Кубок короля" прошла на побережье Ла-Манша

Это одно из самых ожидаемых событий Великобритании. Гонка исключительно благотворительная - все суда представляют фонды под патронажем герцогов Кембриджских. В регате приняли участие не только британские знаменитости, но и постоянные любители состязания - принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон. Королевская чета даже прервала отпуск и не испугалась штормового предупреждения. Впрочем, больше впечатлило зрителей общение подрастающей принцессы Шарлотты с прессой. Юная наследница престола показала язык надоедливым папарацци, чем только вызвала восторг у публики.

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