Пашинян ошибочно назвал Жапарова лидером Казахстана

Премьер Пашинян на официальной встрече с Садыром Жапаровым допустил оговорку, случайно назвав президента Кыргызстана лидером Казахстана. В своей речи Пашинян опирался на подготовленный его подчиненными текст. Как пишут СМИ, по всей видимости, ошибся аппарат службы протокола, а премьер механически прочел написанное, вызвав удивление президента Жапарова. Через несколько дней после инцидента Пашинян уволил главу Службы государственного протокола. Хотя официально о причинах отставки не сообщалось, источники в правительстве связывают увольнение с этой оговоркой.