Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, пишет БЕЛТА.



Ильхам Алиев приглашен на заседание Высшего Евразийского совета в качестве гостя.

После всех запланированных выступлений глав государств лидеры Армении и Азербайджана обменялись довольно острыми репликами по ряду принципиальных моментов. В первую очередь по ситуации вокруг Лачинского горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.