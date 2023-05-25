ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

Пашинян: Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, пишет БЕЛТА.

Ильхам Алиев приглашен на заседание Высшего Евразийского совета в качестве гостя.

После всех запланированных выступлений глав государств лидеры Армении и Азербайджана обменялись довольно острыми репликами по ряду принципиальных моментов. В первую очередь по ситуации вокруг Лачинского горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Однако дискуссию завершил Владимир Путин. Он предложил сторонам обсудить эти моменты во время трехсторонней встречи и сосредоточиться не на юридических формулировках, а мирном урегулировании конфликта.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все