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Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ

Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. По его словам, договор в отношении Еревана не выполнялся. Кроме того, Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении, премьер заявил, что "в данный момент речь об этом не идет".

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