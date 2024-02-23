Пашинян: Армения заморозила участие в ОДКБ

Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью телеканалу France24. По его словам, договор в отношении Еревана не выполнялся. Кроме того, Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном немыслим.



Отвечая на вопрос о возможном закрытии российской военной базы в Армении, премьер заявил, что "в данный момент речь об этом не идет".