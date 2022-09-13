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Пашинян озвучил потери армянской стороны в результате обострения конфликта с Азербайджаном

Пашинян озвучил потери армянской стороны в результате обострения конфликта с Азербайджаном

Армянская сторона потеряла в результате обстрелов на границе с Азербайджаном 49 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте, пишет РИА Новости.

"Наши потери составили 49 человек убитыми", - сказал Пашинян. Он добавил, что эта цифра не окончательная.

Фото:pixabay.com

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