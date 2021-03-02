Пашинян предложил реформу конституции

Изменить конституцию и расширить полномочия президента - такие предложения звучат в Армении. Премьер-министр Никол Пашинян сделал такое заявление, выступая перед участниками многотысячного митинга в Ереване. Политик заявил, что инициирует поправки для перехода страны от парламентской к полупрезидентской форме правления. Пашинян также готов провести внеочередные парламентские выборы. Однако сейчас свой пост покидать не намерен. Этого требует оппозиция и руководство Генерального штаба. Они винят премьера за поражение в вопросе Нагорного Карабаха.