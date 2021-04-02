Пасха в австралийском зоопарке

Умиление из Австралии! В зоопарке питомцы готовятся к Пасхе. Вольеры животных украсили праздничными атрибутами: корзинками, яркими ленточками и фигурками кроликов. И, конечно, разноцветными крашеными яйцами. Коалы, кенгуру и квокки с любопытством изучают новое убранство. И, конечно, получают праздничное угощение. Сотрудники зоопарка готовились к Пасхе вместе со своими питомцами с особой радостью. В прошлом году подобные мероприятия из-за пандемии отменили.