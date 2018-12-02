Паспорт ОАЭ признан самым сильным в мире

Эмираты впервые опередили Сингапур, разместившийся на второй строчке. Рейтинг национальных паспортов учитывает число стран, которые владелец документа может посетить без визы и в которые он может въехать, получив визу по прибытии. На сегодня граждане Объединенных Арабских Эмиратов могут путешествовать без виз в 167 стран.