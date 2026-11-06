Пассажир автобуса в американском штате Колорадо застрелил полицейского

В штате Колорадо в результате перестрелки погиб сотрудник полиции, еще 4 человека ранены. Как сообщает телеканал CBS News, инцидент произошел в городе Лейквуд.

Огонь по сотрудникам правоохранительных органов открыл подозрительный пассажир автобуса, на вызов о котором и прибыли силовики.

Полицейские вступили в перестрелку, в ходе которой один из офицеров скончался на месте, а сам нападавший был ликвидирован.

Все пострадавшие экстренно доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства случившегося.