Пассажир "Аэрофлота" пытался направить самолет в Афганистан

Пассажир, который пытался изменить курс следования самолета Сургут - Москва в Афганистан, угрожая тем, что у него есть оружие, задержан. Напомним, нештатная ситуация произошла на борту самолета "Аэрофлота".

Лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту угона самолета. Отмечается, что задержанный мужчина находился в состоянии опьянения. Ранее он был судим. При освобождении судна никто не пострадал. Пассажиры самолета будут доставлены в Москву резервным бортом.