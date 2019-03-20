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Пассажир из штата Нью-Джерси пытался попасть в автобус с украденным банкоматом

Видеоролик о нем набирает популярность в соцсетях. Человек среднего телосложения с трудом и завидным упорством тащит настоящий банкомат к остановке. В последний момент водитель автобуса решает не ждать странного пассажира, закрывает двери и уезжает. Чем закончилась история - неизвестно.

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