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Пассажиров самолета "Райанэйр" эвакуировали из-за загоревшегося телефона
ЧП в аэропорту Барселоны Эль-Прат. На борту самолета "Райанэйр" произошел пожар. Лайнер готовился к вылету на Ибицу, когда у одного из пассажиров загорелся телефон.
Гаджет находился на зарядке от внешнего аккумулятора. Модель смартфона не уточняется. Экипаж принял решение эвакуировать пассажиров. Люди покинули салон воздушного судна по надувным трапам. Никто не пострадал.
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