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Пассажирский лайнер, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области

В Новосибирской области пассажирский лайнер, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле. Из-за проблем с гидравликой экипаж принял решение садиться на грунт.

На борту находились 167 человек, из них - 23 ребенка и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняются.

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