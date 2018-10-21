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Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Илань в Тайвани

Срочная информация в эти минуты приходит из Тайваня. Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Илань. Погибли по меньшей мере 17 человек. 80 пострадали. Еще десятки пассажиров оказались заблокированы под обломками поезда. На месте происшествия работают спасатели и медики. Что стало причиной аварии, не сообщается.

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