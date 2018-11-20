Пассажирский поезд сошел с рельсов под Барселоной

Один человек погиб, не менее сорока получили травмы. Всего в составе ехало 150 пассажиров. Инцидент произошел на перегоне между городами Тарраса и Манреса. Предварительная версия случившегося - оползень грунта. Сейчас движение в районе ЧП приостановлено. На месте происшествия работают медики и пожарные.