Пассажирский самолет чуть не сбили в Сирии

СМИ стало известно об инциденте в Сирии. По сообщениям Минобороны России, в ночь на четверг самолет из Тегерана при заходе на посадку под Дамаском чуть не попал под огонь сирийских ПВО, которые отражали атаку Израиля. На борту находилось 172 человека. Благодаря оперативным действиям диспетчеров и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением, аэробус удалось вывести из зоны поражения и благополучно посадить на ближайший запасной аэродром.



