Пассажирский самолет с людьми на борту загорелся в Майами

Совсем не мягкая посадка... В международном аэропорту Майами загорелся самолет с пассажирами на борту. Воздушное судно вспыхнуло сразу после приземления. Из 126 человек, находившихся на борту, пострадали трое. По сообщениям СМИ, они госпитализированы с легкими травмами. Отмечается, что экипажу лайнера, прилетевшего из Санта-Доминго, пришлось сажать самолет в аварийном режиме. А причиной пожара, по предварительным данным, стало разрушение шасси.