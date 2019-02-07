Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Стокгольме из-за сообщения о бомбе на борту

Экстренные новости в эти минуты приходят из Швеции. Пассажирский самолет авиакомпании Norwegian совершил экстренную посадку в Стокгольме из-за сообщения о бомбе на борту. Лайнер следовал в Ниццу, на борту было 169 человек. Сейчас к самолету направлены сотрудники полиции и спасатели.



