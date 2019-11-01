Пассажирский самолет SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени

По предварительным данным, у лайнера авиакомпании "Ямал", который летел из Тюмени в Санкт-Петербург, отказал двигатель. На борту находятся 80 пассажиров. Сейчас самолет вырабатывает топливо. Службы тюменского аэропорта приведены в готовность в связи с экстренной посадкой SSJ-100.



В авиакомпании сообщили, что "при взлете произошел помпаж турбины и отказал левый двигатель, командир принял решение выработать топливо и сядет в аэропорту взлета". Источник "Интерфакса" уточнил, что двигатель самолета "не вышел из строя, но функционирует с перебоями".



