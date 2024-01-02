Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда

На взлетно-посадочной полосе токийского аэропорта Ханэда загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines, сообщает ТАСС .

По данным командованияяпонской береговой охраны, самолетпри посадке столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны страны, приписанным к столичному аэропорту.Он готовился вылетать с помощью в пострадавшие от землетрясения районы.

Согласно кадрам японского общественного телевидения, горит один из двигателей самолета.Также серьезно обгорело одно из крыльев, самолет двигателем оперся о землю. На месте работают пожарные расчеты. Согласно записям с камер видеонаблюдения аэропорта, пламя вспыхнуло в момент посадки.

По данным авиакомпании, на борту находилось 379 пассажиров и членов экипажа, все они благополучно эвакуированы.

NHK сообщил, что на борту самолета береговой охраны было 6 человек экипажа,только 1 из нихсмог эвакуироваться самостоятельно.

​По данным JAL, лайнер следовал из северного города Саппоро в Токио.

Фото:Reuters