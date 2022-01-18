Пассажирскую "летающую тарелку" испытали в США

В США испытали пассажирскую "летающую тарелку". Американская компания опубликовала видео первого полета своего необычного аппарата. Чудо техники работает от электричества и не производит вредных выбросов. А 8 винтов должны позволить пилоту летать со скоростью более 200 километров в час. При этом с набором скорости октокоптер будет переворачиваться и передвигаться, как летающая тарелка.