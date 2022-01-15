3.67 BYN
Пассажиры аэропорта Киев эвакуированы из-за сообщения о минировании
Сотрудники полиции и службы безопасности международного аэропорта Киев (Жуляны) сегодня эвакуировали пассажиров из-за сообщения о взрывном устройстве на территории авиапредприятия, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала "Украина 24", все пассажиры находятся на улице у здания аэропорта. Кроме того, уточняется, что информация о минировании поступила от анонима.
Сообщения о взрывном устройстве в этом аэропорту многократно поступали и ранее. Проверки подтверждали, что все они были ложными.