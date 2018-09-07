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Пассажиры авиаперевозчика "Бритиш Эйрвэйз" стали жертвами хакеров

Мошенники похитили данные банковских карт около 380 000 клиентов, которые бронировали билеты с 21 августа по 5 сентября. В самой компании заверили, что уязвимость, найденная киберпреступниками, уже устранена. Идет расследование.

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