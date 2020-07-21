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Уже 5 часов в заложниках пассажиры автобуса в Луцке. Преступник вооружен. Полиция ведет переговоры

В Киеве саперы уничтожили два подозрительных предмета

Сегодня же в Киеве на открытом рынке у станции метро "Минская" были ликвидированы саперами два подозрительных предмета. Как сообщил мэр украинской столицы, речь идет о самодельных взрывных устройствах.

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