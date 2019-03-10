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Пассажиры рейса Стамбул - Нью-Йорк получили травмы из-за турбулентности
Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк получили травмы из-за жесткой турбулентности. Сильная тряска на борту лайнера “Турецких авиалиний” началась, когда судно подлетало к международному аэропорту имени Джона Кеннеди. На борту боинга было 326 пассажиров и 21 член экипажа. У пострадавших многочисленные ушибы и ссадины. Врачи оказали им помощь после приземления.
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