Пассажиры рейса Стамбул - Нью-Йорк получили травмы из-за турбулентности

Около 30 пассажиров рейса Стамбул - Нью-Йорк получили травмы из-за жесткой турбулентности. Сильная тряска на борту лайнера “Турецких авиалиний” началась, когда судно подлетало к международному аэропорту имени Джона Кеннеди. На борту боинга было 326 пассажиров и 21 член экипажа. У пострадавших многочисленные ушибы и ссадины. Врачи оказали им помощь после приземления.



