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Патовая ситуация. В Армении продолжаются массовые акции протеста

В стране сложилась патовая ситуация: сам премьер, несмотря на массовые акции протеста, в отставку уходить не собирается

Парламентской республикой Армения стала в 2018-м

Кроме того, глава правительства предложил провести новые парламентские выборы. Вряд ли это успокоит страсти. Премьера Пашиняна, напомним, среди прочего обвиняют в неудачах, которые потерпели армяне в недавнем

конфликте из-за Карабаха.

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