ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Патрули ливанской армии провели операцию по задержанию уличных активистов

Патрули ливанской армии провели операцию по задержанию уличных активистов

Патрули ливанской армии провели операцию по задержанию уличных активистов, которые участвовали в погромах и нападениях на военнослужащих в Триполи. Молодые люди атаковали банки и магазины, бросали камни в правоохранителей, которые применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули.

Медицинские службы сообщили о десятках пострадавших. Арестованы 36 человек. Тем не менее, демонстрации, вызванные углубляющимся экономическим кризисом в стране, продолжаются.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все