Патрули ливанской армии провели операцию по задержанию уличных активистов, которые участвовали в погромах и нападениях на военнослужащих в Триполи. Молодые люди атаковали банки и магазины, бросали камни в правоохранителей, которые применили в ответ слезоточивый газ и резиновые пули.



Медицинские службы сообщили о десятках пострадавших. Арестованы 36 человек. Тем не менее, демонстрации, вызванные углубляющимся экономическим кризисом в стране, продолжаются.



