Патрулирование восточной границы Польши ведут пехотные снайперы

Поляки демонстрируют военную выправку в условиях суровой зимней службы.Патрулирование своей восточной границы ведут пехотные снайперы - марксманы.

Их фото в полной амуниции опубликовала 16-я механизированная дивизия Войска Польского. Солдаты вооружены автоматами со снайперскими прицелами.

Постановочное фото - как оберегают родину от "вторжения" ненавистных беженцев бравые военные польской 6-й воздушно-десантной бригады у границы с Беларусью. Словом, работают на спасение своего скандального имиджа.