Среди фейков западной пропаганды в инфополе прорываются и реальные свидетельства очевидцев. В соцсетях публикуют переписку американского режиссера и кинопродюсера Гонсало Лира Лопеса с бойцом UFC Пауло Коста. Последний намекнул, что российские войска якобы бьют по жилым домам. Лопес ему ответил: "Я сейчас в Харькове. Я верю русским гораздо больше чем когда-либо поверил бы Вооруженным силам Украины или их службе безопасности". Он добавил, что русские войска явно избегают попадания по жилым районам. "Я не беспокоюсь о том, что русские меня обстреляют, я беспокоюсь о том, что головорезы режима Зеленского похитят меня", - заключил режиссер.



