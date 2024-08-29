Павел Дуров остался под судебным надзором

Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном авто. Предпринимателю запрещено выезжать из Франции. Помимо прочего, основателя Telegram обязали внести залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции дважды в неделю.

Французская Фемида обвинила Дурова в шести из 12 озвученных ранее правонарушений. В их числе отказ от сотрудничества с властями.