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Павел Дуров остался под судебным надзором
Павел Дуров покинул здание суда в Париже на частном авто. Предпринимателю запрещено выезжать из Франции. Помимо прочего, основателя Telegram обязали внести залог в размере 5 млн евро и появляться в полиции дважды в неделю.
Французская Фемида обвинила Дурова в шести из 12 озвученных ранее правонарушений. В их числе отказ от сотрудничества с властями.
По сообщениям прокуратуры Парижа, Дурову за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций грозит до 10 лет. При этом французские чиновники выражают обеспокоенность возможными политическими последствиями этого дела, информирует газета Le Figaro.
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