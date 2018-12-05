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Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут новогодние праздники в СИЗО
Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут новогодние праздники в СИЗО.
Районный суд Москвы продлил арест до 8 февраля 2019 года. Следователи опасались, что если отпустить их домой, они улетят из России. Исходя из этого, срок ареста было решено продлить на два месяца. Представитель прокуратуры полностью поддержал ходатайство следствия.
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