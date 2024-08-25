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Павла Дурова задержали во Франции - ему грозит 20 лет тюрьмы
Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова прямо у трапа его личного бизнес-джета. Все произошло 24 августа в районе 20:00. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы, а пока он взят под стражу.
В чем причина и кто на самом деле стоит за задержанием Павла Дурова, рассказала Ольга Давидович.
Французы арестовали Павла Дурова, едва основатель Telegram вышел из частного самолета, который приземлился в парижском Ле-Бурже на дозаправку. Первые сообщения от французского TF-1 поначалу звучали как плохая шутка. Обвинения Дурову столь серьезные, сколь и нелепые. Здесь фигурируют и терроризм, и массовые убийства, и торговля наркотиками, и даже педофилия.
Дуров не вылетал регулярным рейсом из Азербайджана. Он знал, что на него есть орден на арест, выданный французскими властями. Павла Дурова обвиняют в соучастии, то есть не в прямом основном преступлении. Максимальные сроки наказания высоки - 20 лет.
Объяснили все просто по излюбленным канонам западной демократии: все эти беды свалились на головы французов (а здесь читай - всего западного мира) оттого, что Дуров отказался сотрудничать с местными правоохранительными органами, а значит, был соучастником всех этих преступлений. Естественно, это лишь повод.
В реальности французские власти (а вместе с ними и тех, кто этот арест инициировал) интересует возможность доступа к платформе, чтобы иметь возможность регулировать там контент на свое усмотрение, а еще иметь доступ к личным данным пользователей и администраторов каналов. В этом уверен, например, американский журналист Такер Карлсон, который одним из первых призвал освободить Дурова.
В беседе с Такером сам Дуров еще в апреле рассказывал о давлении со стороны ФБР.
"Я сам сталкивался с подобным давлением в США. Каждый раз, когда я приезжал в США, в аэропорту меня встречала парочка агентов ФБР, чтобы задать мне вопросы. Однажды когда я завтракал, где-то в 9 утра, ФБР пришло в мой дом, который я снимал. И это было довольно неожиданно. К нам здесь слишком много внимания, подумал я. Они хотели узнать больше о Telegram, как я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в каком-то смысле лучше контролировать Telegram", - заявил основатель мессенджера.
Из-за всего этого Дуров старался держаться от Соединенных Штатов подальше - не помогло. Первая поправка к Конституции США запрещает ограничивать свободу слова, но это лишь на словах и на бумаге. Впрочем, и здесь американцы выкрутились - арестовали неугодного руками союзников. Получается, поправка не нарушена, не придраться. Теперь же о наступлении на свободу слова говорят французские политики.
Завтра Илон Маск будет брошен в тюрьму, если он ступит во Францию за неподчинение европейским правилам цензуры?! Франция предлагает миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев.
Сам Илон Маск не исключил, что в следующий раз придут за ним. "Telegram сегодня. Завтра это будет Х", - написал он в своем микроблоге. Новость о задержании Дурова он прокомментировал в свойственной ему саркастической манере. И сделал прогноз на будущее:
А еще Маск разместил весьма показательный фрагмент интервью кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца: "Нет никакой гарантии свободы слова при дезинформации или разжигании ненависти - особенно в нашей демократии".
Арест Павла Дурова во Франции укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе. Год назад там был принят свой "цифровой акт", требующий от IT-гигантов удалять контент, который будет хоть чем-то неугоден любой стране - члену Евросоюза. Иначе штраф до 6 % от их общемировой выручки. Документ гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности.
В этом смысле французское обвинение, взяв Дурова под арест, пошло значительно дальше. Так что очевидно, это вовсе не акт правосудия, а захват заложника, чтобы поставить его перед выбором: свобода или тюрьма. А самим заполучить контроль над независимой платформой.
Самое большое преступление Павла Дурова - отказ прогибаться под власти стран Запада так, как это сделали Facebook или Instagram, которые работают с властями США. Так что его величайшее преступление в том, что он занял нейтральную позицию в то время, как у Запада большие проблемы. Если посмотреть, где Telegram обладает значительным влиянием, так сказать, то это будут, в частности, Россия и Украина в тот момент, когда Запад совершенно очевидно проигрывает свою войну против России в Украине.
Гения IТ-технологий, конечно, едва ли можно назвать российским патриотом. У него гражданство 4 стран: России, Франции, Сент-Китс и Невис и Объединенных Арабских Эмиратов. Последние две как-то молчат. А вот российский МИД уже включился в работу, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей Дурова. Мария Захарова даже обратилась к профильным западным структурам с вопросом, будут ли они требовать освобождения Дурова, арестованного во Франции, или "проглотят языки".
И тут стоит вспомнить 2014 год и высказывания генерального секретаря США (2013-2017 гг.) Джона Керри: "Основатель крупнейшей российской социальной сети вынужден был бежать после того, как отказался раскрывать персональные данные участников акций протеста на Евромайдане".
Вот и теперь интересно посмотреть, как будут вести себя те самопровозглашенные стражи демократии, которые до этого, когда им это было выгодно, так ретиво защищали свободу слова в Telegram или же "ВКонтакте". К слову, все другие мессенджеры и социальные сети сегодня контролируются США и Европой практически тотально и столь же тщательным образом цензурируются. Telegram же с ежемесячной аудиторией, приближающейся к 1 млрд пользователей, для них пока недоступен. Судя по всему, в этом как раз и дело.
Многие считают именно Telegram основным видом связи армии России. Поэтому арест Дурова - это, возможно, и попытка спецслужб Франции и НАТО установить контроль над системой связи и управления армии России на СВО.
Судить Дурова собираются как гражданина Франции (паспорт он получил в 2021 году). Из-за этого его экстрадиция или обмен представляются делом с юридической точки зрения крайне сложным или вообще невозможным.
По злой иронии бизнесмен совсем недавно на своей странице в соцсети написал, что как гражданин Франции он считает, что это лучшее место для отдыха. И вот теперь он рискует задержаться там лет на 20. Причем принудительно.
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