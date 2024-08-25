Павла Дурова задержали во Франции - ему грозит 20 лет тюрьмы

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова прямо у трапа его личного бизнес-джета. Все произошло 24 августа в районе 20:00. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы, а пока он взят под стражу.

В чем причина и кто на самом деле стоит за задержанием Павла Дурова, рассказала Ольга Давидович.

Французы арестовали Павла Дурова, едва основатель Telegram вышел из частного самолета, который приземлился в парижском Ле-Бурже на дозаправку. Первые сообщения от французского TF-1 поначалу звучали как плохая шутка. Обвинения Дурову столь серьезные, сколь и нелепые. Здесь фигурируют и терроризм, и массовые убийства, и торговля наркотиками, и даже педофилия.

Дуров не вылетал регулярным рейсом из Азербайджана. Он знал, что на него есть орден на арест, выданный французскими властями. Павла Дурова обвиняют в соучастии, то есть не в прямом основном преступлении. Максимальные сроки наказания высоки - 20 лет. Ален Дюфло, специалист по международному праву (Франция)

Объяснили все просто по излюбленным канонам западной демократии: все эти беды свалились на головы французов (а здесь читай - всего западного мира) оттого, что Дуров отказался сотрудничать с местными правоохранительными органами, а значит, был соучастником всех этих преступлений. Естественно, это лишь повод.

В реальности французские власти (а вместе с ними и тех, кто этот арест инициировал) интересует возможность доступа к платформе, чтобы иметь возможность регулировать там контент на свое усмотрение, а еще иметь доступ к личным данным пользователей и администраторов каналов. В этом уверен, например, американский журналист Такер Карлсон, который одним из первых призвал освободить Дурова.





В беседе с Такером сам Дуров еще в апреле рассказывал о давлении со стороны ФБР.

"Я сам сталкивался с подобным давлением в США. Каждый раз, когда я приезжал в США, в аэропорту меня встречала парочка агентов ФБР, чтобы задать мне вопросы. Однажды когда я завтракал, где-то в 9 утра, ФБР пришло в мой дом, который я снимал. И это было довольно неожиданно. К нам здесь слишком много внимания, подумал я. Они хотели узнать больше о Telegram, как я понимаю, они хотели установить отношения, чтобы в каком-то смысле лучше контролировать Telegram", - заявил основатель мессенджера.





Из-за всего этого Дуров старался держаться от Соединенных Штатов подальше - не помогло. Первая поправка к Конституции США запрещает ограничивать свободу слова, но это лишь на словах и на бумаге. Впрочем, и здесь американцы выкрутились - арестовали неугодного руками союзников. Получается, поправка не нарушена, не придраться. Теперь же о наступлении на свободу слова говорят французские политики.

Завтра Илон Маск будет брошен в тюрьму, если он ступит во Францию за неподчинение европейским правилам цензуры?! Франция предлагает миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев. Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты"

Сам Илон Маск не исключил, что в следующий раз придут за ним. "Telegram сегодня. Завтра это будет Х", - написал он в своем микроблоге. Новость о задержании Дурова он прокомментировал в свойственной ему саркастической манере. И сделал прогноз на будущее:





А еще Маск разместил весьма показательный фрагмент интервью кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца: "Нет никакой гарантии свободы слова при дезинформации или разжигании ненависти - особенно в нашей демократии".

Арест Павла Дурова во Франции укладывается в общую канву закручивания гаек в отношении соцсетей в Европе. Год назад там был принят свой "цифровой акт", требующий от IT-гигантов удалять контент, который будет хоть чем-то неугоден любой стране - члену Евросоюза. Иначе штраф до 6 % от их общемировой выручки. Документ гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности.

В этом смысле французское обвинение, взяв Дурова под арест, пошло значительно дальше. Так что очевидно, это вовсе не акт правосудия, а захват заложника, чтобы поставить его перед выбором: свобода или тюрьма. А самим заполучить контроль над независимой платформой.

Самое большое преступление Павла Дурова - отказ прогибаться под власти стран Запада так, как это сделали Facebook или Instagram, которые работают с властями США. Так что его величайшее преступление в том, что он занял нейтральную позицию в то время, как у Запада большие проблемы. Если посмотреть, где Telegram обладает значительным влиянием, так сказать, то это будут, в частности, Россия и Украина в тот момент, когда Запад совершенно очевидно проигрывает свою войну против России в Украине. Грег Саймонс, политолог (Швеция)

Гения IТ-технологий, конечно, едва ли можно назвать российским патриотом. У него гражданство 4 стран: России, Франции, Сент-Китс и Невис и Объединенных Арабских Эмиратов. Последние две как-то молчат. А вот российский МИД уже включился в работу, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей Дурова. Мария Захарова даже обратилась к профильным западным структурам с вопросом, будут ли они требовать освобождения Дурова, арестованного во Франции, или "проглотят языки".





И тут стоит вспомнить 2014 год и высказывания генерального секретаря США (2013-2017 гг.) Джона Керри: "Основатель крупнейшей российской социальной сети вынужден был бежать после того, как отказался раскрывать персональные данные участников акций протеста на Евромайдане".

Вот и теперь интересно посмотреть, как будут вести себя те самопровозглашенные стражи демократии, которые до этого, когда им это было выгодно, так ретиво защищали свободу слова в Telegram или же "ВКонтакте". К слову, все другие мессенджеры и социальные сети сегодня контролируются США и Европой практически тотально и столь же тщательным образом цензурируются. Telegram же с ежемесячной аудиторией, приближающейся к 1 млрд пользователей, для них пока недоступен. Судя по всему, в этом как раз и дело.

Многие считают именно Telegram основным видом связи армии России. Поэтому арест Дурова - это, возможно, и попытка спецслужб Франции и НАТО установить контроль над системой связи и управления армии России на СВО. Сергей Марков, политолог

Судить Дурова собираются как гражданина Франции (паспорт он получил в 2021 году). Из-за этого его экстрадиция или обмен представляются делом с юридической точки зрения крайне сложным или вообще невозможным.