Паводки на Кубани. Без света остаются тысячи человек

Непогода хозяйничает на Кубани. Обильные дожди и селевые потоки в Краснодарском крае привели к гибели как минимум 6 человек. Это официальные данные МЧС России. Тела погибших находят при обследовании домов в зоне бедствия. Подтоплено около 30 населенных пунктов. Сильнее всего пострадали Апшеронский и Туапсинский районы, а также Сочи. Мощные ливни с сильными порывами ветра продолжались в регионе 2 дня. Без света по-прежнему остаются тысячи жителей. В Туапсе прервано водоснабжение. Повреждены автодороги. Временно было нарушено и движение поездов. Сегодня эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома. В пострадавших районах продолжаются восстановительные работы. Мобилизированы все службы Кубани.