Паводки в России захватывают новые территории, в Казахстане из-за подъема воды количество эвакуированных превысило 111 тыс.

Паводки в России захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более 10 домов, началась эвакуация людей. Уровень реки Тобол в Кургане, по прогнозам, превысит опасную отметку в ближайшие дни. В Сети появились кадры, как в Томске начало размывать насыпную дамбу у коммунального моста. Также стало известно, что службы спасения Оренбургской области уже эвакуировали из жилых домов и с территорий частично подтопленных приусадебных участков более 16,5 тыс. человек.