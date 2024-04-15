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Паводки в России захватывают новые территории, в Казахстане из-за подъема воды количество эвакуированных превысило 111 тыс.

Паводки в России захватывают новые территории. В Бурятии затоплено уже более 10 домов, началась эвакуация людей. Уровень реки Тобол в Кургане, по прогнозам, превысит опасную отметку в ближайшие дни. В Сети появились кадры, как в Томске начало размывать насыпную дамбу у коммунального моста. Также стало известно, что службы спасения Оренбургской области уже эвакуировали из жилых домов и с территорий частично подтопленных приусадебных участков более 16,5 тыс. человек.

В Казахстане растет количество эвакуированных из-за паводков

Растет количество эвакуированных из-за паводков и в Казахстане: уже более 111 тыс. По официальным данным, сейчас в пунктах временного размещения находятся свыше 6 800 человек, среди которых почти 3 тыс. - дети. Подтоплены без малого 7,7 тыс. домов. Без транспортного сообщения остаются 82 населенных пункта.

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