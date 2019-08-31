Печальная новость из Walt Disney. Не стало знаменитого сценариста Гордона Брэссака

Печальная новость из Walt Disney. В возрасте 68 лет не стало знаменитого сценариста мультфильмов Гордона Брэссака. Именно он создал всеми любимые мультсериалы "Черный плащ" и "Утиные истории", принимал участие в работе над “Смурфиками”. Перед смертью он в течение продолжительного времени боролся с болезнью. В прошлом Брэссак трижды удостаивался премии «Эмми» за достижения в области анимации.