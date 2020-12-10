Печально известный Boeing 737 Мах вернулся в небо

Boeing 737 Мах выполнил свой первый коммерческий полет после полутора лет запрета. Бразильская авиакомпания Gol первой в мире решилась вновь поднять эту модель в воздух. Борт вылетел из Сан-Паулу и уже успешно приземлился в Порту-Алегри. Напомним, запрет на эксплуатацию этого лайнера по всему миру ввели после двух крушений: в Индонезии и Эфиопии, где суммарно погибли 346 человек.