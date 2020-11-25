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Печатали поддельные деньги в Махачкале, а после перевозили в другие регионы
Российские полицейские задержали лидера и участников этнической группы, которые подозреваются в организации масштабного производства и сбыта поддельных денег. Так, в феврале этого года к правоохранителям обратился житель Ростова-на-Дону. Мужчина рассказал, что покупатель мобильного телефона расплатился с ним фальшивыми купюрами. Как установили правоохранители, покупатель приобрел фальшивки через интернет. Уже дальше по цепочке полицейские вышли на изготовителей банкнот. Предварительно установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в Махачкале. Затем их перевозили в другие регионы страны. В результате розыска установили организаторов и активных участников схемы, а также структуру группировки и адреса жилых и нежилых помещений, которые использовались для хранения оборудования.
В СК возбудили уголовное дело по факту изготовления и распространения фальшивых денег. Полицейскими задержаны организатор криминальной схемы и трое сообщников. Один из лидеров группы скрылся.
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