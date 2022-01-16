Печатные СМИ Украины полностью переходят на украинский язык

Все печатные СМИ Украины теперь должны издавать материалы на украинском языке или дублировать свой тираж. Сегодня в стране вступает в силу положение 25 статьи закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".



Фактически расходы русскоязычных изданий теперь вырастают вдвое. Языковой омбудсмен уточнил, что нормы закона не будут распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины.