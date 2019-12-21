Педофил-хирург арестован во Франции

Скандал во Франции. Полиция арестовала бывшего хирурга, которого подозревают в растлении более чем трех сотен детей. Расследование началось еще два года назад, когда одна из его жертв - 6-летняя соседка - рассказала матери о том, что мужчина ее домогался. Полиция начала проверку. Сейчас против 68-летнего хирурга свидетельствовали 229 человек. В большинстве случаев мужчина подвергал свои жертвы насилию в больницах, где он работал.



