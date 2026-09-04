Пекин предлагает Ближнему Востоку самостоятельное урегулирование конфликтов без вмешательства США

В последние дни в информационном поле вновь активно обсуждаются инициативы Пекина по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что Китай не просто предлагает очередную дорожную карту, а меняет саму философию подхода к региональным кризисам, делая ставку на внутренний потенциал конфликтующих сторон и экономическое развитие, а не на внешнее военное вмешательство.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев пояснил, что свежий план Пекина - это, скорее, "апдейт" его предыдущих наработок. Главный прорывной тезис, по его словам, заключается в утверждении, что на Ближнем Востоке нет дефицита политической воли или сил для самостоятельного решения проблем.

"Ближний Восток может сам справиться с своими проблемами", - резюмировал суть позиции Татищев.

Пекин формулирует четыре ключевых пункта: опора на эндогенные (внутренние) механизмы разрешения кризисов, безопасность через развитие, активизация роли ООН, а также комплексное решение всех вопросов с приоритетом палестинской проблемы.

При этом подчеркивается, что Китай не стремится подменить собой Соединенные Штаты в качестве военного гаранта, а предлагает иную модель - решение проблем без внешнего военного присутствия, но с внешними инвестициями и технологической поддержкой.

Отличие от подхода США

Вашингтон, в силу своего активного военного участия в регионе (наличие баз и прямой конфликт с Ираном), имеет гораздо меньше пространства для дипломатического маневра. В то время как Пекин, не обремененный такими обязательствами, активно использует свое нейтральное положение.

В связи с этим возник логичный вопрос: если мирные инициативы от Китая звучат не впервые, почему сейчас они могут сработать? Однако, по мнению аналитика, главная цель Пекина - не моментальное разрешение всех противоречий. Китай решает тактические задачи: обеспечение безопасности судоходства и логистики.

Кроме того, Ближний Восток сегодня демонстрирует тренд на многовекторность, привязываясь не к географическим "донорам" силы, а к источникам развития. Китай здесь выступает идеальным партнером, предлагая инвестиции и технологии.

"Через безопасность и развитие технологий можно уже и говорить о большой архитектуре безопасности на Ближнем Востоке", - подчеркнул эксперт.

Мягкая сила языка

Эксперт отметил, что Пекин меняет дипломатическое мышление игроков, вводя в оборот такие понятия, как "всеобщая безопасность" или "процветание человечества единой судьбой".

"Это очень красивая и такая глубокая фраза, которая во многом даже заставляет тех, кто ее слышит, начать мыслить по-китайски", - признал аналитик, назвав это проявлением «мягкой силы» Китая.

Контекстно была проведена параллель с ситуацией в Украине: если бы удалось исключить внешнее вмешательство третьих игроков и "отсечь" подпитку агрессией извне, стороны конфликта смогли бы договориться гораздо быстрее. В этом смысле призыв Пекина к ближневосточным государствам "разобраться самим" воспринимается как осторожный, но явный сигнал Вашингтону.