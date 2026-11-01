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Пекин продемонстрировал возможности новой противокорабельной баллистической ракеты

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Пекин продемонстрировал возможности своих ракетных войск по уничтожению крупных морских целей. Кадры точного удара по полноразмерному макету американского авианосца показало гостелевидение Китая.

Испытания прошли на военном полигоне в пустыне Синьцзяна. Цель была успешно уничтожена новейшей противокорабельной баллистической ракетой. Данное мобильное оружие часто называют "убийцей авианосцев". Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и нести как обычную, так и ядерную боеголовку.

Разделы:

В миреКитай

Теги:

авианосецракета

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