Пекин продемонстрировал возможности новой противокорабельной баллистической ракеты

Пекин продемонстрировал возможности своих ракетных войск по уничтожению крупных морских целей. Кадры точного удара по полноразмерному макету американского авианосца показало гостелевидение Китая.

Испытания прошли на военном полигоне в пустыне Синьцзяна. Цель была успешно уничтожена новейшей противокорабельной баллистической ракетой. Данное мобильное оружие часто называют "убийцей авианосцев". Ракета способна поражать цели на расстоянии до 5 тыс. км и нести как обычную, так и ядерную боеголовку.