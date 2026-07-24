Пекин ввел экспортные ограничения в адрес 14 крупных европейских компаний

Министерство коммерции Китая ввело запрет на экспорт товаров двойного назначения в адрес 14 крупных европейских компаний, включая немецкий концерн Rheinmetall, итальянскую Lafert и французского разработчика беспилотников.

Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии и Литвы.

Эта мера стала непосредственной реакцией на 21-й пакет санкций Брюсселя против России, затронувший ряд китайских предприятий.