Пекин ввел экспортные ограничения в адрес 14 крупных европейских компаний
Автор:Редакция news.by
Министерство коммерции Китая ввело запрет на экспорт товаров двойного назначения в адрес 14 крупных европейских компаний, включая немецкий концерн Rheinmetall, итальянскую Lafert и французского разработчика беспилотников.
Ограничения также затронули компании из Польши, Нидерландов, Чехии, Болгарии и Литвы.
Эта мера стала непосредственной реакцией на 21-й пакет санкций Брюсселя против России, затронувший ряд китайских предприятий.