Пекин готов к вводу ответных санкций в отношении Вашингтона и американских организаций

Пекин готов к вводу ответных санкций как в отношении граждан Соединенных Штатов, так и в отношении американских организаций. Об этом сообщил сегодня официальный представитель МИДа КНР. Эти меры - ответ на принятые Вашингтоном в июне санкции касательно ряда китайских официальных лиц. Как отметил Чжао Лицзянь, решение Вашингтона - это грубое вмешательство во внутренние дела Китая.