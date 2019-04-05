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Пекин и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения

Накануне китайская делегация возобновила переговоры с американской стороной. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в течение месяца объявить о достижении сделки с Китаем. В этом случае страны проведут встречу на высшем уровне. Подписание документа, по данным мировых СМИ, может состояться уже в июне.

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